Haberler Galeri Dünya ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ikinci dalga ile beraber adeta jet hızıyla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs salgını mutasyona mı uğradı, koronavirüs hayvanlardan bulaşır mı soruları ise henüz cevap bulmuş değil. İlk olarak Danimarka'da görülen ve kısa sürede Polonya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de benzer olaya rastlanan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali olan Cluster-5 virüsü ile ilgili dehşet verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li yetkili ise bugün canlı yayından yaptığı duyuru ile herkesi korkuttu. İşte o açıklamalar ve Cluster-5 virüsüne dair bilinmesi gerekenler...

30.11.2020 22:04 - Son Güncelleme: 30.11.2020 22:08
ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ikinci dalga ile beraber adeta jet hızıyla yayılmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs salgını mutasyona mı uğradı, koronavirüs hayvanlardan bulaşır mı soruları ise henüz cevap bulmuş değil. İlk olarak Danimarka'da görülen ve kısa sürede Polonya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de benzer olaya rastlanan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali olan Cluster-5 virüsü ile ilgili dehşet verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li yetkili ise bugün canlı yayından yaptığı duyuru ile herkesi korkuttu. İşte o açıklamalar ve Cluster-5 virüsüne dair bilinmesi gerekenler...

ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Virüsten en kötü etkilenen ülkeler sıralandığında, ABD'nin başı çekerken, onu Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Vaka sayısında her gün yeni rekor kıran Rusya da virüsün vurduğu dördüncü ülke olarak öne çıkıyor.

ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Virüsten en kötü etkilenen ülkeler sıralandığında, ABD'nin başı çekerken, onu Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Vaka sayısında her gün yeni rekor kıran Rusya da virüsün vurduğu dördüncü ülke olarak öne çıkıyor.

ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 63 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 463 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı! Osmanlı soyundan gelen...
Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı! Osmanlı soyundan gelen...