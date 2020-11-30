ABD'li yetkili canlı yayından dehşete düşüren sözleri söyledi! Cluster-5 virüsü dünyayı kasıp kavuruyor...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ikinci dalga ile beraber adeta jet hızıyla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs salgını mutasyona mı uğradı, koronavirüs hayvanlardan bulaşır mı soruları ise henüz cevap bulmuş değil. İlk olarak Danimarka'da görülen ve kısa sürede Polonya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de benzer olaya rastlanan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali olan Cluster-5 virüsü ile ilgili dehşet verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li yetkili ise bugün canlı yayından yaptığı duyuru ile herkesi korkuttu. İşte o açıklamalar ve Cluster-5 virüsüne dair bilinmesi gerekenler...
30.11.2020 22:04
- Son Güncelleme: 30.11.2020 22:08
Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs salgını mutasyona mı uğradı, koronavirüs hayvanlardan bulaşır mı soruları ise henüz cevap bulmuş değil. İlk olarak Danimarka'da görülen ve kısa sürede Polonya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de benzer olaya rastlanan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali olan Cluster-5 virüsü ile ilgili dehşet verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li yetkili ise bugün canlı yayından yaptığı duyuru ile herkesi korkuttu. İşte o açıklamalar ve Cluster-5 virüsüne dair bilinmesi gerekenler...
DİĞER GALERİLER