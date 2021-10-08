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Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Suriye'de 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), memleketi Samsun'da toprağa verildi. Törene şehidin babası Musa, annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, sözlüsü Fatma Duman ile Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Özköse'nin (24) cenazesine katılan sözlüsü Fatma Duman, yeğeninin adlarını vermiş olduğu dinazor oyuncaklarını elinden bir an bile bırakmadı. Haberin detayları...

08.10.2021 15:46 - Son Güncelleme: 08.10.2021 16:00
Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Şehidin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, önce Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ndeki babaevine götürülüp helallik alındı, ardından Çırakman Mahallesi Camisi'nde getirildi.

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Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Burada Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehidin annesi Saniye, babası Musa ile kardeşleri Arda ve Tuba Özköse'ye başsağlığı diledi.

Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Saniye Özköse cenaze töreni boyunca tabutun önünde bulunan şehit evladının resmini sevdi.

Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Şehidin sözlüsü Fatma Duman, şehit Tayfun Özköse'nin yeğenine gönderdiği 2 dinozor oyuncağı bir an bile elinden bırakmadı.

Şehit Tayfun Özköse ebediyete uğurlandı

Şehit Özköse ile Fatma Duman'ın bir süre önce sözlendikleri ve ocak ayında nişan yapmayı planladıkları öğrenildi. Şehidin 2 oyuncak dinozor hediye ettiği sözlüsünün yeğeninin bunlara, "Fatma" ve "Tayfun" adlarını verdiği belirtildi.

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