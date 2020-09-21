Son dakika: Bakanlık covid-19 haritasını paylaştı! Dikkat çeken gelişme

Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 1116 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.