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Son dakika: Bakanlık covid-19 haritasını paylaştı! Dikkat çeken gelişme

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Bölge bölge açıklanan corona virüs tablosunda yeni vaka sayısı rakamları dikkatlerden kaçmadı. En fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde görüldü. Yeni hasta sayısındaki en fazla azalış ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nden geldi.

21.09.2020 12:26 - Son Güncelleme: 21.09.2020 12:41
Son dakika: Bakanlık korona virüs haritasını paylaştı! Dikkat çeken rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Bakanlık korona virüs haritasını paylaştı! Dikkat çeken rakamlar

Toplam vaka sayısı 302 bin 867, toplam can kaybı 7 bin 506 oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son dakika: Bakanlık korona virüs haritasını paylaştı! Dikkat çeken rakamlar

Güncel verilere göre, bugün 95 bin 321 test yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son dakika: Bakanlık korona virüs haritasını paylaştı! Dikkat çeken rakamlar

Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 1116 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Bakanlık korona virüs haritasını paylaştı! Dikkat çeken rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

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