Son dakika: Bakanlık covid-19 haritasını paylaştı! Dikkat çeken gelişme
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Bölge bölge açıklanan corona virüs tablosunda yeni vaka sayısı rakamları dikkatlerden kaçmadı. En fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde görüldü. Yeni hasta sayısındaki en fazla azalış ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nden geldi.
21.09.2020 12:26
- Son Güncelleme: 21.09.2020 12:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" değerlendirmesinde bulundu.
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