Haberler Galeri Güncel İstanbul'da büyük korku! Her yeri istila ediyorlar

İstanbul'da büyük korku! Her yeri istila ediyorlar

Sıtma, Dang Humması, Batı Nil Virüsü gibi pek çok hastalığa neden olan sivrisineklerden sonra şimdi de İstanbul'da "Asya Kaplan Sivrisineği" türüne dikkat çekildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, son üç yıldır özellikle Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy gibi yerlerde görülen bu sivrisinek için uyarılarda bulunurken, "Oldukça istilacı bir tür. Açıkhava otururken gün içerisinde sizi çok rahatsız ediyor. Diğer sivrisineklere göre çok daha fazla saldırgan. Bunların yanı sıra naklettikleri rahatsızlıklar da var" dedi.

22.09.2020 11:57 - Son Güncelleme: 22.09.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





