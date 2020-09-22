İstanbul'da büyük korku! Her yeri istila ediyorlar
Sıtma, Dang Humması, Batı Nil Virüsü gibi pek çok hastalığa neden olan sivrisineklerden sonra şimdi de İstanbul'da "Asya Kaplan Sivrisineği" türüne dikkat çekildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, son üç yıldır özellikle Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy gibi yerlerde görülen bu sivrisinek için uyarılarda bulunurken, "Oldukça istilacı bir tür. Açıkhava otururken gün içerisinde sizi çok rahatsız ediyor. Diğer sivrisineklere göre çok daha fazla saldırgan. Bunların yanı sıra naklettikleri rahatsızlıklar da var" dedi.
22.09.2020 11:57
- Son Güncelleme: 22.09.2020 11:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen bir toplantıda, Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği ele alındı.
Toplantıya katılan isimlerden İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Öter bu türün 10 yıl önce ilk olarak İpsala Sınır Kapısı'nda, son 3 yıldır da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görüldüğünü söyledi.
"DİĞER SİVRİSİNEKLERE GÖRE DAHA SALDIRGAN"
Doç. Dr. Öter, "Oldukça istilacı bir tür. Açıkhava otururken gün içerisinde sizi çok rahatsız ediyor. Diğer sivrisineklere göre çok daha fazla saldırgan.
Bunların yanı sıra naklettikleri rahatsızlıklar da var. Daha önceden çok duymadığımız Chinkungunya, Dang humması, Sarı humma ve Zika gibi hastalıkları taşıyabiliyorlar. Ancak şu ana kadar bahsettiğimiz hastalıkların hiçbirine Türkiye'de rastlanmadı" dedi.
EN ÇOK BEYKOZ, SARIYER, ZEYTİNBURNU VE ARNAVUTKÖY'DE GÖRÜLÜYOR
Olumsuz koşullara çok dayanıklı olduğunu ve adaptasyon süreçlerinin kısa olduğunu belirten Doç. Dr. Öter sözlerini şöyle sürdürdü; "Son üç yıldır da İstanbul'da görülmeye başladı.