İşte İBB'nin Marmaray'a zam kararının belgeleri! İmzalar tamamlanmadan uygulamaya geçmiş

KARAR TCDD'NİN DEĞİL İBBD'NİN

Özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde kasıtlı olarak "Marmaray'a sessiz sedasız zam" gibi manipülatif vurgularla TCDD hedef alınmak istendi.



Oysa ki Marmaray ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yönetilen ve İBB üyelerinin oyları ile alınan 06/02/2020 tarih 2020/1-6 sayılı UKOME kararı ile belirlendi.