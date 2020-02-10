İşte İBB'nin Marmaray'a zam kararının belgeleri! İmzalar tamamlanmadan uygulamaya geçmiş
Marmaray'da geçiş ücretleri gece yarısından itibaren zamlı fiyat üzerinden uygulanmaya başlandı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam sonrası Marmaray geçişleri de zamlandı. Zam kararının İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında alındığı bilinirken zamlı fiyatların kararın imzaları tamamlanmadan İstanbul genelinde İETT otobüslerinde, Metro, Tramvayda İBB tarafından uygulamaya geçirildiği ortaya çıktı.
10.02.2020 13:09
- Son Güncelleme: 10.02.2020 13:22
Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulaması Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren uygulamaya alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.
Yeni tarife şöyle:
1-7 durak: 3.5 TL
8-14 durak: 4.5 TL
15-21 durak: 5.2 TL
22-28 durak: 6 TL
29-35 durak: 7 TL
36-43 durak: 7.75 TL
KARAR TCDD'NİN DEĞİL İBBD'NİN
Özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde kasıtlı olarak "Marmaray'a sessiz sedasız zam" gibi manipülatif vurgularla TCDD hedef alınmak istendi.
Oysa ki Marmaray ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yönetilen ve İBB üyelerinin oyları ile alınan 06/02/2020 tarih 2020/1-6 sayılı UKOME kararı ile belirlendi.
İMZALAR TAMAMLANMADAN UYGULANMAYA BAŞLADI!
UKOME'nin diğer üyeleri İstanbul' da toplu taşımaya % 35 zam kararına karşı çıktı. Kararın imzaları tamamlanmadan İstanbul genelinde İETT otobüslerinde, Metro, Tramvayda İBB tarafından uygulamaya geçirildiği görüldü.
VATANDAŞLARDAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Öte yandan vatandaşlar yüzde 35'lik zammı tepkiyle karşıladı. Seçimlerden önce "hayatı ucuzlatacağız" söylemleriyle oy toplamaya çalışan İmamoğlu'nun yüzde 35'lik zammı sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi.