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Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

Uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve uçuş ömrünü tamamlamış hacizli uçakların sahipleri hala ortaya çıkmadı. Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor. Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı uçakların son durumu havadan böyle görüntülendi.

10.02.2020 10:56 - Son Güncelleme: 10.02.2020 10:56
Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019'da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti.

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Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışa çıkacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!

İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

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