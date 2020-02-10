Atatürk Havalimanı'ndaki sahipsiz uçaklar böyle görüntülendi!
Uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve uçuş ömrünü tamamlamış hacizli uçakların sahipleri hala ortaya çıkmadı. Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor. Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı uçakların son durumu havadan böyle görüntülendi.
10.02.2020 10:56
- Son Güncelleme: 10.02.2020 10:56
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