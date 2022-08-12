İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın... SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı!

Yasalarda hem işçiye hem de işverene önemli haklar tanınıyor. 4857 Sayılı İş Kanunu ile işçi ve işvereni koruyacak maddeler detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Fesih durumunda en önemli şart bunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu nedenle iş çıkışı durumunda tüm hakları bilmek oldukça önemlidir. İşte iş feshi halinde yapılması gerekenler...