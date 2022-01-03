Depremin vurduğu Elazığ Sivrice yeniden inşa edildi! 15 ayda 2 ve 3 katlı 305 konut 86 iş yeri ile 2 cami yapıldı
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, inşa edilen depreme dayanıklı konut ve iş yerleriyle modern bir görünüm kazandı. Sivrice ilçesinde, depremzedeler için inşa edilen 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımı 15 ayda tamamlandı. Öte yandan her fırsatta hükümeti eleştiren ancak heykel yapmaktan öteye geçemeyen CHP'nin Bodrum Belediyesi ise bir heykeli 2 yılda tamamlamakla yakınıyordu. Haziran ayı başında heykel açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bugün burada, bu heykeleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile iki yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar ben de, geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu" ifadelerini kullanmıştı.
03.01.2022 13:29
- Son Güncelleme: 03.01.2022 13:29
Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Elazığ'da 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi ve 302 ahır inşa eden TOKİ tarafından 15 bin konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı, çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edildi.
Depremin merkez üssü Sivrice'de ise depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı.