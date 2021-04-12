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SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi başarılı sonuçlarını verirken savunma sanayii şirketleri de AR-GE kapsamında gelişmelere katkı sunuyor. Türkiye'nin önemli savunma sanayii şirketlerinden olan ASELSAN, dikey iniş kalkış yapabilen İHA için patent başvurusu yaptı. İHA'nın çizimleri de ortaya çıktı. Tescili gerçekleştirilen tasarımda, dört adet motor dikey kalkışı sağlarken havada uçuş için arkadaki motordan yararlanılacak. Elbette bu heykel için ölüp bitenler için bir heykel değil ama Türkiye için çok büyük bir adım

12.04.2021 11:29 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:29
SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

ASELSAN; dikey, kısa ve konvansiyonel iniş / kalkış metotlarını tek bir platform üzerinde birleştirdiği "Çok Fonksiyonlu İHA" tasarımının patentini aldı.

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SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

Çeşitli iniş ve kalkış yeteneklerine sahip olan "Çok Fonksiyonlu İnsansız Hava Aracı"nın patenti, ASELSAN tarafından 21 Ocak 2021 tarihinde alındı. Söz konusu İHA'nın kanat altında bulunan podlar, İHA'ya VTOL ve VSTOL yeteneklerini kazandırıyor.

SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

ASELSAN tarafından tasarlanan "Çok Fonksiyonlu İnsansız Hava Aracı", hem döner kanatlı hava araçları gibi rotorlara hem de Türkiye'de de kullanılan bazı sabit kanatlı insansız hava araçları gibi kıç tarafta bir motora sahip.

SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

Edinilen bilgiye göre; İHA'nın kanatlarının altında bulunan 4×2 'coaxial counter rotating' mimarisindeki rotor podları, araca dikey iniş ve kalkış yeteneği kazandırıyor. İHA'nın kalkış yaptıktan sonra ihtiyaç duyduğu güç ise kıç tarafındaki motordan sağlanıyor. Kanat altındaki söz konusu podlar, istenildiği taktirde çıkartılabiliyor.

SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

ASELSAN tarafından tasarlanan insansız hava aracı; dikey veya kısa pistlerden iniş / kalkış (VSTOL), konvansiyonel iniş / kalkış (CTOL) ve dikey iniş / kalkış (VTOL) yeteneklerine sahip.