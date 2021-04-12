SON DAKİKA: ASELSAN yeni İHA için patent aldı! Dikey iniş kalkış yapabiliyor
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi başarılı sonuçlarını verirken savunma sanayii şirketleri de AR-GE kapsamında gelişmelere katkı sunuyor. Türkiye'nin önemli savunma sanayii şirketlerinden olan ASELSAN, dikey iniş kalkış yapabilen İHA için patent başvurusu yaptı. İHA'nın çizimleri de ortaya çıktı. Tescili gerçekleştirilen tasarımda, dört adet motor dikey kalkışı sağlarken havada uçuş için arkadaki motordan yararlanılacak. Elbette bu heykel için ölüp bitenler için bir heykel değil ama Türkiye için çok büyük bir adım
12.04.2021 11:29
- Son Güncelleme: 12.04.2021 11:29
Edinilen bilgiye göre; İHA'nın kanatlarının altında bulunan 4×2 'coaxial counter rotating' mimarisindeki rotor podları, araca dikey iniş ve kalkış yeteneği kazandırıyor. İHA'nın kalkış yaptıktan sonra ihtiyaç duyduğu güç ise kıç tarafındaki motordan sağlanıyor. Kanat altındaki söz konusu podlar, istenildiği taktirde çıkartılabiliyor.