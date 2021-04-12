SON DAKİKA: BioNTech/Pfizer aşısı için randevu alıp gitmeyenler nedeniyle o dozlar çöpe atıldı

"40-60 YAŞ AŞILANIRSA HAZİRAN'DAN SONRAKİ DALGALARDA RAHAT EDERİZ"

Pandeminin üçüncü pikinde aşının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyleyen Tükek, "Aşı gerçekten umut vaat eden bir durumda. 65 yaş üstü kesim bir miktar daha az yatmaya başladı hastanelere. Ölüm oranları da düştü. Ölüm sayısı az değil tabii ama bu yaştakilerin oranı çok daha azaldı. Demek ki 40-60 yaş arasını da aslında aşılamış olsak, ki haziran gibi onun da tamamlanmasının planlandığı söyleniyor, o zaman hazirandan sonraki süreçte çok daha rahat bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor.