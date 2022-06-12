Türkiye-Yunanistan krizi giderek artıyor! Krizin tetiklenmesinde AB ve ABD parmağı!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın son hamlelerine karşılık olarak Başkan Erdoğan'ın "şaka yapmıyorum" sözleri iki ülke arasındaki gerilim giderek tırmandığını gösteriyor. Krizin tetiklenmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan uzmanlar, AB ve ABD'nin rolüne de dikkat çekti. İşte detaylar
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege'deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Özellikle Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, iki ülke arasında son dönemdeki en önemli kırılmayı yarattı. Bu, Ankara'da en sert şekilde karşılık bulurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis yok!" açıklaması ise, Yunanistan'ı şok etti, bu ülkenin kamuoyundaki tehdit algısını yükseltti.
Karşılıklı mesaj trafiği son hızla sürerken, bu gelişmeler, uluslararası toplum kadar 2023 yılında bir seçime hazırlanan iki ülkenin kamuoyunda da yakından izleniyor.
Türkiye ve Yunanistan'dan uzmanlar, komşu iki NATO ülkesinin arasındaki gelişmeleri, değerlendirdi.
'EGEMENLİK SORUNUNU YUNANİSTAN ÇIKARIYOR'
(Oğuz Çelikkol, Emekli Büyükelçi)
"Yunanistan, Ege Denizi'ni bir 'Yunan gölü' olarak görüyor ve bu izlenimi, maalesef çok açık şekilde kendi kamuoyuna veriyor ki, bunun hiçbir şekilde tarihi gerçeklerle alakası da yok. Maalesef Batı'da geçmişten beri bir Filhelenizm (Yunanperverlik), 'Yunanistan'a karşı aşırı bir sevgi' var ve bu halen devam ediyor. Bunu Almanya'da açık bir şekilde görüyoruz.