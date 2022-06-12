Türkiye-Yunanistan krizi giderek artıyor! Krizin tetiklenmesinde AB ve ABD parmağı!

'EGEMENLİK SORUNUNU YUNANİSTAN ÇIKARIYOR'

(Oğuz Çelikkol, Emekli Büyükelçi)

"Yunanistan, Ege Denizi'ni bir 'Yunan gölü' olarak görüyor ve bu izlenimi, maalesef çok açık şekilde kendi kamuoyuna veriyor ki, bunun hiçbir şekilde tarihi gerçeklerle alakası da yok. Maalesef Batı'da geçmişten beri bir Filhelenizm (Yunanperverlik), 'Yunanistan'a karşı aşırı bir sevgi' var ve bu halen devam ediyor. Bunu Almanya'da açık bir şekilde görüyoruz.