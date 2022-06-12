Adnan Oktar'ın 'Aslan'ı Hikmet Fatih Müftüoğlu fosilci çıktı! Dikkat çeken detay!
Adnan Oktar'ın 'Aslan'ı olarak bilinen Hikmet Fatih Müftüoğlu hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, koleksiyoner Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun adresindeki aramada 77 eser bulunduğu ancak Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğünün incelemesinde 2 fosilin teslim edilmediği, 4'ünün ise kayıtsız olduğunun tespit edilince dava açıldı.
Ankara'da korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonu yapanlara ait belgesi olan Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun 2019'da fosil koleksiyonu hakkındaki denetleme tutanağında 77 eser bulunduğu, ancak 3 kayıt dışı eser olduğu ve 1 eserin ise teslim edilmediği kaydedildi. Müftüoğlu'nda tespit edilen kayıtlı eksik eserle ilgili ise bilgi verilmediği belirtildi.
BAKANLIK BELGENİN İPTALİNİ İSTEDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, koleksiyoner Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından kurulacak komisyon tarafından rapor hazırlanarak 'Koleksiyoncunun Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik'te belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak belgesiz kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu gerekçesiyle izin belgesinin iptalini istedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçede, Müftüoğlu'nun 76 eser bildirmesine rağmen koleksiyonunda 77 eserin bulunduğu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden teslim alınan kayıtlı eser sayısının ise 75 olduğu kaydetti.