SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.