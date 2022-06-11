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SON DAKİKA: Ankara'da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Son dakika haberleri... Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı.

11.06.2022 16:17 - Son Güncelleme: 11.06.2022 19:21
SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu.

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SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı.

SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

SON DAKİKA: Ankara’da sel can aldı! Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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