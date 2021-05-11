1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarında Mayıs ayının ilk haftasına ait verileri açıkladı. Söz konucu vaka haritasında bir detay dikkat çekti. Haritaya göre 80 ilde vaka sayısı azalırken sadece bir ilde artış olduğu görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs koronavirüs vaka haritası hakkında "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek derken artış yaşanan tek ili de açıkladı. Peki İstanbul'da ne kadar vaka var? Normalleşme hangi illerden başlayacak? Bayramdan sonra tam kapanma devam edecek mi? İşte detaylar...

11.05.2021 12:33 - Son Güncelleme: 11.05.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





