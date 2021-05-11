RAMAZAN İMSAKİYE
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1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarında Mayıs ayının ilk haftasına ait verileri açıkladı. Söz konucu vaka haritasında bir detay dikkat çekti. Haritaya göre 80 ilde vaka sayısı azalırken sadece bir ilde artış olduğu görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs koronavirüs vaka haritası hakkında "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek derken artış yaşanan tek ili de açıkladı. Peki İstanbul'da ne kadar vaka var? Normalleşme hangi illerden başlayacak? Bayramdan sonra tam kapanma devam edecek mi? İşte detaylar...

11.05.2021 12:33 - Son Güncelleme: 11.05.2021 12:33
1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

İllerin koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı, artış görülen tek ili açıkladı. 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki koronavirüs vaka verilerini açıklayan Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki değişimi gözler önüne serdi.

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1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (24-30 Nisan) oranla en çok azaldığı iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

Vaka sayısı Kırklareli'nde 211,47, Çanakkale'de 205,52, Düzce'de 177,41, İstanbul'da 172,03 ve Tekirdağ'da 171,41 azaldı.

1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

Bu illerden Çanakkale 3 hafta boyunca, vaka sayısı en fazla düşen 5 il arasına girmeyi başardı. Bu süreçte Çanakkale'deki düşüş 100 bin kişide 729,39'a ulaştı. İstanbul ve Tekirdağ da üst üste 2 hafta, vaka sayısı en fazla düşen 5 il içinde yer buldu

1-7 Mayıs vaka haritasında dikkat çeken detay! Sadece 1 ilde artış var! Normalleşme hangi illerden başlayacak?

3 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA ZİRVE İSTANBUL'UN

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 532,02'den 359,99'a, Ankara'da 361,52'den 247,68'e, İzmir'de 223,34'ten 161,92'ye düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 172,03, Ankara'da 113,84, İzmir'de 61,42 olarak kayıtlara geçti.

Önceki hafta vaka sayısı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 azalmıştı.