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İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi. İşte İdlib'de şehit olan kahramanlarımız...

04.02.2020 11:58 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:58
İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

İdlib'de Rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hain saldırıda 7 askerimiz şehit oldu. 1 de şoför olarak görev yapan şehidimiz var. Şehitlerin ailelerine acı haber verildi. Cenazelerin bugün kaldırılması bekleniyor.

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İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

"VATAN SAĞ OLSUN"
Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi.

İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm.

İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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