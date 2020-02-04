İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi. İşte İdlib'de şehit olan kahramanlarımız...

04.02.2020 11:58 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





