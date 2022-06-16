KKTC’de dünyaya net mesaj: Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı nefes kesti

Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında icra edilen tatbikatın, bu denizlere ne kadar hakim olunduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak mesajım; Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde, bu bölgede, açık denizlerde ve Mavi Vatan'daki hakimiyetimizi elimizdeki son teknoloji ekipmanlar ile buralarda nelerin yapılabileceğini bütün dünyaya göstermiş oluyoruz. Biz bu bölgede elbette ki barışın sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgede, Mavi Vatan'da, hidrokarbon arayışları olsun, çeşitli farklı kendi egemenlik alanımızda yapılan çalışmaların bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hep birlikte gördük. Ama önemli olan şu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği içerisinde olunduğunda buralarda birlikte nelerin başarılabileceğini hep birlikte izledik. Siz değerli basın mensuplarına da tatbikata katıldığınız ve yerinde izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.