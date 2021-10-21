Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU
Hava nasıl olacak? sorusu plan yapacakların veya işe gitmek için yola çıkacakların cevabını araştırdığı konuların başında geliyor. Bir gün yağışlı bir gün güneşli havalar kafa karıştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminine göre hava sıcaklıklarının bugün ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu