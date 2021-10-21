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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU

Hava nasıl olacak? sorusu plan yapacakların veya işe gitmek için yola çıkacakların cevabını araştırdığı konuların başında geliyor. Bir gün yağışlı bir gün güneşli havalar kafa karıştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminine göre hava sıcaklıklarının bugün ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

21.10.2021 08:37 - Son Güncelleme: 21.10.2021 08:51
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 20°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş açıklama! Geri geliyor | HAVA DURUMU

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA