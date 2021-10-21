Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı.