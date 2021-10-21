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Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye ittiler

Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de şantiyeye sığınan ve vücutlarında derin darp izleri bulunan göçmenler hastanede tedaviye alındı.

21.10.2021 12:26 - Son Güncelleme: 21.10.2021 12:33
Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı.

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Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı.

Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı.

Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YEMEK VE KIYAFETLERİNİ VERDİ
Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sınırda Yunan zulmü! Para ve kıyafetlerini alıp dövdükleri göçmenleri Türkiye’ye ittiler

Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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