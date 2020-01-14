CHP'li Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle ilk olarak Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki dört çınar ağacı, restore edildi.