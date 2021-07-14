Son dakika açıklaması: Ağustos ayından itibaren e-Devlet üzerinden yapılacak! Bu yaş altında yer alıyorsanız...

Son dakika açıklaması: Bu yaş altında yer alıyorsanız mutlaka bunu yapmalısınız. Kimlik kartı müracaatlarıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevzuya ait bir açıklama yaptı. Alınan karara göre, Ağustos ayından itibaren 15 yaş altı çocukların kimlik kartı müracaatları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama takip etti.

14.07.2021 11:10 - Son Güncelleme: 14.07.2021 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





