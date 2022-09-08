SON DAKİKA: ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere eğitim verdiler
Son dakika haberleri... Türkiye'nin müttefiki olan NATO üyesi ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi. İşte ABD askerlerinin YPG'li teröristlere verdiği etğimin görüntüleri...
08.09.2022 10:59 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:14
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.
ABD'den YPG'li teröristlere eğitim VİDEO
Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.