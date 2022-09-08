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Haberler Güncel SON DAKİKA: ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere eğitim verdiler

SON DAKİKA: ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere eğitim verdiler

Son dakika haberleri... Türkiye'nin müttefiki olan NATO üyesi ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi. İşte ABD askerlerinin YPG'li teröristlere verdiği etğimin görüntüleri...

AA
08.09.2022 10:59 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:14
SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.

ABD'den YPG'li teröristlere eğitim VİDEO

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SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

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