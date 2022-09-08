SON DAKİKA: ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha sahnede! Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’lı teröristlere eğitim verdiler

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.