BEDAŞ-AYEDAŞ 9 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Avcılar, Beşiktaş, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu...

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşandığı ilçe ve mahallede ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler!