Aylar sonra bir ilk! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran Cumartesi Pazar sokağa çıkma saatleri nedir?
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır hafta sonu sokağa çıkma yasağı uyguluyordu. 1 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı boyunca Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi'nde hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri bildirildi. Peki 5-6 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü nereler açık olacak? İşte detaylar…
Vaka sayılarında yaşanan gerileme ve kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin ardından hafta sonu sokak kısıtlamaları ile ilgili durum merak konusu olmuştu. Hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısında sokak kısıtlaması ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, hangi günler yasak olacak?
5-6 HAZİRAN CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumartesi günleri saat 05:00 ile 22:00 arası sokak kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 05:00 ile 22:00 arasında kısıtlama olmayacak. Cumartesi saat 22:00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması Pazar günü tam gün olarak devam edecek ve pazartesi günü 05:00'e kadar sürecek.
Genelgenin ilgili maddesi ise şöyle: Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi: