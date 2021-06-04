Aylar sonra bir ilk! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran Cumartesi Pazar sokağa çıkma saatleri nedir?

5-6 HAZİRAN CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumartesi günleri saat 05:00 ile 22:00 arası sokak kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 05:00 ile 22:00 arasında kısıtlama olmayacak. Cumartesi saat 22:00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması Pazar günü tam gün olarak devam edecek ve pazartesi günü 05:00'e kadar sürecek.

Genelgenin ilgili maddesi ise şöyle: Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.