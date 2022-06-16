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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda! Masada 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazıyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katıldı. Türkiye'nin bir süre önce yaptığı başvurunun gerçekleştiği dikkatlerden kaçmadı. Bakan Akar'ın oturduğu bölümün önündeki yazı dikkatlerden kaçmadı.

16.06.2022 16:10 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda! Masada ’Turkey’ yerine ’Türkiye’ yazıyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturumuna katıldı, "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda! Masada ’Turkey’ yerine ’Türkiye’ yazıyordu

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda! Masada ’Turkey’ yerine ’Türkiye’ yazıyordu

"Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturuma katılan Bakan Akar daha sonra "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda! Masada ’Turkey’ yerine ’Türkiye’ yazıyordu

MASADAKİ DETAY
Öte yandan oturumun düzenlendiği salonda Bakan Akar için ayrılan masada "Turkey" yerine "Türkiye" isminin kullanılması dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda! Masada ’Turkey’ yerine ’Türkiye’ yazıyordu

Haziran başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.

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