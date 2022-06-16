Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda! Masada 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazıyordu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katıldı. Türkiye'nin bir süre önce yaptığı başvurunun gerçekleştiği dikkatlerden kaçmadı. Bakan Akar'ın oturduğu bölümün önündeki yazı dikkatlerden kaçmadı.
16.06.2022 16:10 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturumuna katıldı, "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.
Haziran başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.