LGS 2020 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte LGS 2020 sözel Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen 2 oturumluk merkezi sınav sistemi maratonu bugün son buldu. Yurt genelinde bir milyonu aşkın öğrenci sözel ve sayısal oturumlardaki soruları cevaplandırdı. Öğrenciler, ilk oturumda sözel olarak adlandırılan Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtladı. Sınavdan kaç puan alacağına dair tahmin etmek isteyen öğrenciler LGS 2020 sözel soruları ve cevaplarını arıyor. LGS Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarını haberimizde bulabilirsiniz.
20.06.2020 15:19
- Son Güncelleme: 20.06.2020 15:19
Liseye Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım gösterdi. Adaylar, ilk oturumda sözel sorular karşısında, ikinci oturumda ise sayısal sorular karşısında ter döktü. Alacağı puanı merakla bekleyen öğrenciler LGS sözel soru ve cevap anahtarı için sorgulamalarını arttırdı.
Öğrenciler sözel oturumda Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularından oluşan 50 soru yanıtlandı. Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil testlerinde hangi soruları doğru hangi soruları yanlış yaptığınızı haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil LGS sözel soruları ve cevap anahtarı...
DİĞER GALERİLER