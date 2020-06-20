LGS 2020 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte LGS 2020 sözel Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarı

Öğrenciler sözel oturumda Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularından oluşan 50 soru yanıtlandı. Türkçe, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil testlerinde hangi soruları doğru hangi soruları yanlış yaptığınızı haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil LGS sözel soruları ve cevap anahtarı...