SON DAKİKA! 1915 Çanakkale Köprüsü akıllı sistemlerle donatıldı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü, akıllı sistemlerle donatıldı. Arama motorlarında en çok aranan konu ise "Çanakkale Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?" 1915 Çanakkale Köprüsü 18-25 Mart tarihleri arasında ücretsiz. Bununla birlikte "Simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Asya ile Avrupa'yı bu kez Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayacak olan köprü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri...
Açılışıyla büyük heyecan yaratan ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan transit otoyol zincirinin en önemli halkası olan otoyolun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) proje yüklenicisi olan Türk Telekom, 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle donattı.
Türk Telekom, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) projesi kapsamında, 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknoloji altyapısını tasarlayarak, projeye katkıda bulundu.
Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısı doğal afet ve kazalara; hızlı, etkili ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturuldu. 101 kilometrelik güzergâh boyunca bulunan mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik işaretleri (VTS), meteoroloji istasyonları ve kamera altyapısıyla ulaşımda uçtan uca dijitalleşme sağlandı.
"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI ULUSAL ULAŞIM AĞIMIZLA AKILLANDIRIYORUZ"
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız önderliğinde, tarihe iz bırakacak çok önemli projelere imza atıldı. Yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, bölünmüş yollar ile Türkiye, karayolları anlamında da dünyada örnek ülkeler arasına girdi. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale'nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi'ne sağladığımız teknolojiyle gurur duyuyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojiyi iyilik ve fayda sağlamak üzere kullanmaya odaklanıyoruz.