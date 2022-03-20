SON DAKİKA! 1915 Çanakkale Köprüsü akıllı sistemlerle donatıldı

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI ULUSAL ULAŞIM AĞIMIZLA AKILLANDIRIYORUZ"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız önderliğinde, tarihe iz bırakacak çok önemli projelere imza atıldı. Yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, bölünmüş yollar ile Türkiye, karayolları anlamında da dünyada örnek ülkeler arasına girdi. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale'nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi'ne sağladığımız teknolojiyle gurur duyuyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojiyi iyilik ve fayda sağlamak üzere kullanmaya odaklanıyoruz.