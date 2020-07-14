Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Öte yandan normalde 411 kapasiteye sahip YHT'de, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturuldu. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapıldı.
14.07.2020 12:28
- Son Güncelleme: 14.07.2020 12:33
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yolcu kapasitesi 411 olmasına rağmen trenlerde sosyal mesafe kuralı gözetiliyor. Seyrek oturma düzeni sebebiyle tren için 217 koltuk satışı yapılıyor. İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı.
DİĞER GALERİLER