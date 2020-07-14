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Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Öte yandan normalde 411 kapasiteye sahip YHT'de, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturuldu. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapıldı.

14.07.2020 12:28 - Son Güncelleme: 14.07.2020 12:33
Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na gitmek üzere yola çıktı.

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Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti.

Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak.

Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yolcu kapasitesi 411 olmasına rağmen trenlerde sosyal mesafe kuralı gözetiliyor. Seyrek oturma düzeni sebebiyle tren için 217 koltuk satışı yapılıyor. İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı.

Son dakika: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programlara göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin, iki ayda 43 bin 370 kilometre yol yapması ve 23 bin 920 yolcu taşıması planlanıyor.

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