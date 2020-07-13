Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Son 24 saatte 1012 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak önlemlere yenilerini ekledi. İşte detaylar.
13.07.2020 09:15
- Son Güncelleme: 13.07.2020 09:20
Kesin Kovid-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen bakanlık, Kovid-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmeyeceğini bildirdi.
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