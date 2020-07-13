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Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Son 24 saatte 1012 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak önlemlere yenilerini ekledi. İşte detaylar.

13.07.2020 09:15 - Son Güncelleme: 13.07.2020 09:20
Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı.

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Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

Bakanlık, bugüne kadar solunum virüsleri ve Kovid-19'un kan ve kan ürünleri ile bulaştığının görülmediğini ancak "teorik" bir riskin söz konusu olduğunu belirtiyordu.

Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

Alınan yeni karar ile Bakanlık, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden 28 gün boyunca kan bağışının kabul edilmemesini istedi.

Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

ÖNLEMLERİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle kan merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Koronavirüs için yeni önlemler! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

Kesin Kovid-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen bakanlık, Kovid-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmeyeceğini bildirdi.

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