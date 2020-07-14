İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı! Yolculardan yoğun ilgi

Kıntaş, basın mensuplarına, sergiyi gezerken adeta o gecenin gözünde canlandığını, her kesimden vatandaşın birlik olarak, darbe girişimini akamete uğrattıklarını ifade ederek, "Allah'tan başka bir duam olan Ayasofya'nın cami olması da bizi çok sevindirdi. Bu kararı alanlardan Rabbim gani gani razı olsun. Allah'tan bir mani olmazsa 24 Temmuz'da oraya gidip günlük namazlarımın hepsini orada kılmayı düşünüyorum." dedi.