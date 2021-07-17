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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçtakiler uzun süreler vakit geçirirken tatile çıkamayanlar ise bu fotoğraflara hiç üzülmüyor.

AJANSLAR
17.07.2021 13:37 - Son Güncelleme: 17.07.2021 13:59
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'da kilometrelerce araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'da kilometrelerce araç kuyruğu

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'da kilometrelerce araç kuyruğu

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiğin sıkışmasını engelliyor.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'da kilometrelerce araç kuyruğu

Drone ile tespit edilen emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'da kilometrelerce araç kuyruğu

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor.