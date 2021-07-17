SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için yollar doldu taştı! Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçtakiler uzun süreler vakit geçirirken tatile çıkamayanlar ise bu fotoğraflara hiç üzülmüyor.
17.07.2021 13:37
- Son Güncelleme: 17.07.2021 13:59
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.
Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor.