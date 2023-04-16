RAMAZAN İMSAKİYE
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Son anket sonuçları belli oldu! Areda Survey duyurdu... Erdoğan damgası!

Son anket sonuçları belli oldu! Areda Survey duyurdu... Erdoğan damgası!
16.04.2023 09:11

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Türkiye 14 mayıs seçimleri için geri sayıma başlarken oy oranları da merak ediliyor. Anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Son olarak Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor. A Haber ekranlarında, yine Areda Survey tarafından 28 Mart-1 Nisan arasında yapılan anket sonuçlarıyla aradaki farkı değerlendiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat, listelerin belirlenmesinin ardından MHP'nin ve Başkan Erdoğan'ın oylarındaki yükselişe dikkat çekti. CHP listelerinden seçime giren Gelecek ve DEVA partilerinin etkisinin sınırlı kaldığını belirten Murat, HDP ile yürütülen pazarlıkların seçmende tepkiye neden olduğunu ifade etti. İşte detaylar....

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