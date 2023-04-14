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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı MGM'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede yarından itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakacağını bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
14.04.2023 09:33 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:33
HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu`nun doğusu ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

Yarın yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise, Marmara ve Ege Bölgesinin tamamı, İç Anadolu`nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz`in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

Yeni haftanın ilk günü Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz`in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem salı ve çarşamba günleri yurdun kuzey kesimlerinde perşembe günü ise yurt genelinde etkili olmayı sürdürecek.

Bugün dahil 5 günlük süreçte beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara`da 22, İstanbul`da 20, İzmir`de 23, Diyarbakır`da 25, Antalya`da 24, Adana`da 32, Trabzon`da 19, Erzurum`da 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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