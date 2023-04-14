HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi verdi! Güneşli günler yakın! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Nisan 2023 hava durumu

Yeni haftanın ilk günü Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz`in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem salı ve çarşamba günleri yurdun kuzey kesimlerinde perşembe günü ise yurt genelinde etkili olmayı sürdürecek.

Bugün dahil 5 günlük süreçte beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara`da 22, İstanbul`da 20, İzmir`de 23, Diyarbakır`da 25, Antalya`da 24, Adana`da 32, Trabzon`da 19, Erzurum`da 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.