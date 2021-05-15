Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı
Filistin davasında gerçekleri tüm dünyaya haykıran ve İsrail'in terör devleti olduğunu her fırsatta vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. "#MilletinAdamı" etiketi altında toplanan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
15.05.2021 00:03
- Son Güncelleme: 15.05.2021 00:19
MÜESSES NİZAMA KARŞI ASİL DURUŞ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla buluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbir beşerî güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası, O, #MilletinAdamı" ifadelerini kullandı.