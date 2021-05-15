Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

MÜESSES NİZAMA KARŞI ASİL DURUŞ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla buluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbir beşerî güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası, O, #MilletinAdamı" ifadelerini kullandı.