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Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

Filistin davasında gerçekleri tüm dünyaya haykıran ve İsrail'in terör devleti olduğunu her fırsatta vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. "#MilletinAdamı" etiketi altında toplanan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

15.05.2021 00:03 - Son Güncelleme: 15.05.2021 00:19
Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

Mazlumun ve mağdurun sesi olan, Filistin davasında gerçekleri tüm dünyaya haykıran, İsrail terörizmine karşı çok net bir tavır koyan ve dünyanın 5'ten büyük olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu.

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Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

Twitter'da #MilletinAdamı etiketi altında toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirdiler ve Erdoğan'ın hafızalara kazınan efsane sözlerini paylaştılar.

Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yapılan o paylaşımlar;

Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı

MÜESSES NİZAMA KARŞI ASİL DURUŞ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla buluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbir beşerî güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası, O, #MilletinAdamı" ifadelerini kullandı.

Ezilenlerin gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli: #MilletinAdamı