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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

Türkiye'deki koronavirüs salgınında hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanırken ülkemize gelen turistler ise bu yasaktan muaflar. Yasaktan muaf olan turistler Antalya'da denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamadan muaf tutulduklları için çok mutlu olduğunu belirten bir turist ise "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.

19.12.2020 16:12 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:59
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken Deniz Polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

Kısıtlamadan muaf tutuldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren turistler Türkiye için "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

Koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak cuma günü akşamı başlayan ve hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalyalı vatandaşların uyduğu görülürken kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler denize girdi, bol bol güneşlendi ve yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı.

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