Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok
Türkiye'deki koronavirüs salgınında hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanırken ülkemize gelen turistler ise bu yasaktan muaflar. Yasaktan muaf olan turistler Antalya'da denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamadan muaf tutulduklları için çok mutlu olduğunu belirten bir turist ise "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken Deniz Polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı.
Kısıtlamadan muaf tutuldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren turistler Türkiye için "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.