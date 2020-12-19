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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

Türkiye'deki koronavirüs salgınında hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanırken ülkemize gelen turistler ise bu yasaktan muaflar. Yasaktan muaf olan turistler Antalya'da denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamadan muaf tutulduklları için çok mutlu olduğunu belirten bir turist ise "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.

19.12.2020 16:12 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





