ŞOK GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! 20 - 26 Temmuz 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var?

Sleepy Extra Islak Havlu 2x70 Yaprak 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

SuperFresh Ton Balığı 2x150 gr + Mısır 49 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Lipton Altınharman Demlik Poşet Çay 100'lü 35 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Organik Pamuk Bebek Fitted Çarşaf 19,95 TL

Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL

Şeffaf Maşrapa 6,99 TL

Şeffaf Kova 34,95 TL