Vav TV İzle
Haberler Güncel İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversiteler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 özel ve vakıf üniversiteleri ücretleri...

takvim.com.tr
19.07.2022 11:00 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:00
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

Bu yıl Baraj puanının olmaması nedeniyle uzmanlar, vakıf üniversitelerinde önceki yıllarda boş kalan bölümlerin de adayların hedefinde olabileceğini söylüyor. Ancak vakıf üniversitesi ücretlerindeki yüzde 100'e varan artış adayların gözünü korkutuyor.Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar? Özel üniversite fiyatları 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

Bu yıl Baraj puanının olmaması nedeniyle uzmanlar, vakıf üniversitelerinde önceki yıllarda boş kalan bölümlerin de adayların hedefinde olabileceğini söylüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

Ancak vakıf üniversitesi ücretlerindeki yüzde 100'e varan artış adayların gözünü korkutuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz yıl 167 bin 440 kontenjana 125 bin 448 adayın yerleştiği vakıf üniversiteleri teker teker yıllık ücretlerini açıklamaya başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?

2022-2023 Eğitim yılı genel ücretlerinde tıp fakülteleri önceki yıllarda olduğu gibi yine üniversitelerin en pahalı bölümleri olarak öne çıktı.

SON DAKİKA