İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversite fiyatları! 2022 özel, vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversiteler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 özel ve vakıf üniversiteleri ücretleri...
19.07.2022 11:00 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:00
Bu yıl Baraj puanının olmaması nedeniyle uzmanlar, vakıf üniversitelerinde önceki yıllarda boş kalan bölümlerin de adayların hedefinde olabileceğini söylüyor. Ancak vakıf üniversitesi ücretlerindeki yüzde 100'e varan artış adayların gözünü korkutuyor.Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar? Özel üniversite fiyatları 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...