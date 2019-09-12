Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü müdahalesini yaşamıştı. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçti. İşte tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yalnızca görüntülenebilen bazı acıları...

12.09.2019 10:58 - Son Güncelleme: 12.09.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





