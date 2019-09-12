GaleriGüncel

Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü müdahalesini yaşamıştı. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçti. İşte tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yalnızca görüntülenebilen bazı acıları...

12.09.2019 10:58 - Son Güncelleme: 12.09.2019 11:03
Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

650 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren öncülüğünde, emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen ve izleri yıllardır silinmeyen darbede 650 bin kişi gözaltına alındı, 7 binden fazla kişi hakkında idam cezası istendi.

Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

14 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Siyasi partileri lağveden darbenin ardından önemli kanunların tamamına yakını değiştirilirken darbe sürecinde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Darbeciler, 14 bin kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.

Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN

Yönetime el koyan cuntacı askerler, acısı yıllarca sürecek idamların kararını da verdi.

Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

Darbeden sonra ilk idamlar, 8 Ekim 1980'de gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi.

Siyasetçilerden halka herkes kelepçelendi! 12 Eylül'de neler oldu?

17 YAŞINDA İDAM EDİLDİ

Darbeci Kenan Evren'in, yaşını büyüterek 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözü ise yıllarca unutulmadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü