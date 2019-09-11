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ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi.

11.09.2019 19:02 - Son Güncelleme: 11.09.2019 19:10
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezini ziyaret ettiği sırada ise sınırın hemen öbür tarafındaki Suriye'nin Telabyad kentinde ise teröristlerin hareketliliği dikkat çekti.

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ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

Araçla sınıra gelen silahlı teröristler, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
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