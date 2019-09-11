ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi.
11.09.2019 19:02
- Son Güncelleme: 11.09.2019 19:10
Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezini ziyaret ettiği sırada ise sınırın hemen öbür tarafındaki Suriye'nin Telabyad kentinde ise teröristlerin hareketliliği dikkat çekti.
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