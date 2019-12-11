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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti. Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emanet etti.

11.12.2019 00:59 - Son Güncelleme: 11.12.2019 00:59
Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti.

Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmalar öncesinde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Ahıska ezgilerini seslendirdi.

Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih Projesi" kapsamında hazırlanan görüntülerin yer aldığı kısa belgesel gösterimi yapıldı.

Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emanet etti.

Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim emaneti

Emanet verilirken yapılan anonsta, Ahıska Türklerinin "Sürgün yaşamış bir Kur'an-ı Kerim sürgünlüğü bitsin artık, emin ellerde olsun." mesajı okundu.

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