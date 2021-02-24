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Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Şırnak'ta, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden hain terör örgütü PKK'ya karşı 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu. İşte Şırnak'tan objektiflere yansıyan o anlar...

24.02.2021 17:40 - Son Güncelleme: 24.02.2021 17:52
Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, alıkoyulan ve şehit edilen asker, polis, sivil 13 kişi için Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi.

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Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu.

Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Sanat Sokağı'na kadar yürüyen topluluk adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak Başkanı Abdullah Çatı, "Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği 'Pençe- Kartal-2 Harekat' bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör ininde 13 vatandaşımızın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş düşürmüştür.

Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Vesayetin emir eri terör örgütü PKK'yı lanetleyip, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyinde alıkoyulan, alçakça, kalleşçe şehit edilen 13 canımızı anmak ve birlikteliğimizi dünyaya göstermek için buradayız. Şırnak'tan Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun.

Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Şırnak, tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır" dedi.