Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez
Şırnak'ta, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden hain terör örgütü PKK'ya karşı 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu. İşte Şırnak'tan objektiflere yansıyan o anlar...
Sanat Sokağı'na kadar yürüyen topluluk adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak Başkanı Abdullah Çatı, "Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği 'Pençe- Kartal-2 Harekat' bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör ininde 13 vatandaşımızın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş düşürmüştür.