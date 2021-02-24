Şırnak, PKK terörüne lanet etti! Binlerce kişi ellerinde bayraklarla sokağa döküldü: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, alıkoyulan ve şehit edilen asker, polis, sivil 13 kişi için Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi.