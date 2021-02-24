2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır
Özellikle yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların son dönemde büyük felaketlere neden olduğu Van'da yeni faciaların yaşanmasını önlemek amacıyla 200 güvenlik korucusuna karlı arazide 4 gün boyunca eğitim verildi. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir" dedi.
Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitim aldı.