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2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Özellikle yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların son dönemde büyük felaketlere neden olduğu Van'da yeni faciaların yaşanmasını önlemek amacıyla 200 güvenlik korucusuna karlı arazide 4 gün boyunca eğitim verildi. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir" dedi.

24.02.2021 12:10 - Son Güncelleme: 24.02.2021 12:25
2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Türkiye'de en çok kar alan illerden Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 200 güvenlik korucusundan oluşturulan "çığ timi", karla kaplı arazide zorlu eğitime tabi tutuldu.

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2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Geçmişte yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla, çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde görevli güvenlik korucularının yer aldığı çığ timi kuruldu.

2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, ilk etapta çığla mücadele konusunda teorik eğitimler verildi.

2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitim aldı.

2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 güvenlik korucusu, yapılacak tatbikatın ardından "katılım belgesi" alarak çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.