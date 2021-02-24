2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitim aldı.