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1 Mart'ta normalleşme başlıyor: Güvenilirlik belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Türkiye koronavirüse karşı topyekûn savaş ilan ederek başarılı sonuçlar aldı. Etkin ve planlı aşı çalışmalarıyla da dünyanın ilgisini çekti. Türkiye'nin koronavirüs belasına karşı etkili önlemleri, beklentileri de beraberinde getirdi. Milyonlar sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kafe ve restoranların açılacağı tarihe göz dikti. Söz konusu bekleyiş devam ederken, normalleşme için tarih verildi. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs normalleşmesi 1 Mart'ta başlayacak. Normalleşme müjdesi ile beraber restoran ve kafelerde normalleşme mesaisi başladı. Fakat kademeli açılış öncesinde işletmelere güvenilirlik belgesi verilecek. Peki güvenilirlik belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...

25.02.2021 06:57 - Son Güncelleme: 25.02.2021 06:57
1 Mart'ta normalleşme başlıyor: O belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Türkiye koronavirüse karşı topyekûn savaş ilan ederek başarılı sonuçlar aldı. Etkin ve planlı aşı çalışmalarıyla da dünyanın ilgisini çekti. Türkiye'nin koronavirüs belasına karşı etkili önlemleri, beklentileri de beraberinde getirdi. Milyonlar sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kafe ve restoranların açılacağı tarihe göz dikti. Söz konusu bekleyiş devam ederken, normalleşme için tarih verildi. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs normalleşmesi 1 Mart'ta başlayacak. Normalleşme müjdesi ile beraber restoran ve kafelerde normalleşme mesaisi başladı. Fakat kademeli açılış öncesinde işletmelere güvenilirlik belgesi verilecek. Peki güvenilirlik belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 Mart'ta normalleşme başlıyor: O belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı, 1 Mart'tan itibaren başlayacak kademeli normalleşme adımlarına kilitlendi. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, şehirlerdeki ilgili kuruluşlar çalışma yaparken, 7 aydır kapalı olan restoran ve kafelerde de normalleşme mesaisi başladı.

1 Mart'ta normalleşme başlıyor: O belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Turizm, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) bakanlıklarla görüşmelerde yol haritasını netleştirecek.

1 Mart'ta normalleşme başlıyor: O belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Önceki gün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, bu hafta içinde Sağlık, Turizm ve İçişleri Bakanlıkları ile bir araya gelecek.

1 Mart'ta normalleşme başlıyor: O belgesi olmayan dükkanını açamayacak

GÜVENİLİR BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR