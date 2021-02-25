1 Mart'ta normalleşme başlıyor: Güvenilirlik belgesi olmayan dükkanını açamayacak

Türkiye koronavirüse karşı topyekûn savaş ilan ederek başarılı sonuçlar aldı. Etkin ve planlı aşı çalışmalarıyla da dünyanın ilgisini çekti. Türkiye'nin koronavirüs belasına karşı etkili önlemleri, beklentileri de beraberinde getirdi. Milyonlar sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kafe ve restoranların açılacağı tarihe göz dikti. Söz konusu bekleyiş devam ederken, normalleşme için tarih verildi. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs normalleşmesi 1 Mart'ta başlayacak. Normalleşme müjdesi ile beraber restoran ve kafelerde normalleşme mesaisi başladı. Fakat kademeli açılış öncesinde işletmelere güvenilirlik belgesi verilecek. Peki güvenilirlik belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...