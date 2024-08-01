SIRALI TAM LİSTE! Cumhurbaşkanlığı YAŞ kararları açıklandı! İşte süresi uzatılan ve terfi olan isimler | 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!

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2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.