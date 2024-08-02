5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP'li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP'li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek

1 Belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları konusunda CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin oluşturmaya çalıştığı algı operasyonları "SGK borçları konusunda gerçekler ne?" sorusunu tartışmaya açtı. İşte muhalefetin gerçek dışı 10 iddiası ve gerçekler:

2 İDDİA: Genel Başkan Özgür Özel, partisinin Balıkesir Halk Buluşması programında "Diyorlar ki SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'nin. Oysa ki İBB'nin bir kuruş SGK borcu yok. İştiraklerinin var" ifadeleri.