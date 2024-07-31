Beyrut'taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi.
Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Açıklamada, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiği belirtildi.