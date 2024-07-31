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Beyrut'taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi. Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı üst düzey komutanın yıkılan binanın enkazı altında olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Öte yandan saldırının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:03 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:57
Beyrut’taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 1

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi.

Katil İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey komutanına saldırı!

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.

Beyrut’taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 2

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Açıklamada, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiği belirtildi.

Beyrut’taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 3

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

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