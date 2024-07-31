Beyrut'taki saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.