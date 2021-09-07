3. doz Sinovac Delta varyantına etkili mi? 3. doz Sinovac mı olmalı Biontech mi? 2 doz Sinovac olanların yoğun bakıma yatma oranları ne?
Dünyayı 2 yılı aşkın süredir adeta esir alan koronavirüsün her gün yeni bir mutasyonu ortaya çıkıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında hız kesmeden devam eden aşılamada iki doz Sinovac aşı olan vatandaşlara 3. doz da uygulanmaya başladı. Sinovac aşısında 3. Dozun da uygulanmaya başlamasının ardından herkes "Sinovac Delta varyantına etkili mi? 3. Doz Sinovac mı olmalı Biontech mi? 2 doz Sinovac aşısı olanların yoğun bakıma yatma oranları ne?" sorularının cevaplarını arıyor. Çin Bilimler Akademisi, Furan Üniversitesi, Sinovac ve diğer Çin kurumlarından araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışmada, Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantına karşı antikor seviyesindeki düşüşü tersine çevirdiği belirtildi.
07.09.2021 13:41
- Son Güncelleme: 07.09.2021 13:46
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede üçüncü doz olarak uygulanmaya başlanan Sinovac'ın aşısının, dünyadabaskın tür haline gelen Delta Varyantı üzerinde etkili olduğu bildirildi.
Çalışmada, Sinovac'ın Covid-19 aşısının üçüncü dozunun küresel olarak baskın varyant haline gelen ve en aşılı ülkelerde bile yeni enfeksiyonlarda bir artışa neden olan Delta varyantına karşı antikor aktivitelerindeki düşüşü tersine çevirdiği aktarıldı.
Çin Bilimler Akademisi, Furan Üniversitesi, Sinovac ve diğer Çin kurumlarından bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, CoronaVac aşısının ikinci dozunu aldıktan altı ay sonra aşıyı olanlardan alınan numunelerde Delta Varyantına karşı nötralize edici antikor aktiviteleri tespit edilmediği belirtilirken,