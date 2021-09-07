3. doz Sinovac Delta varyantına etkili mi? 3. doz Sinovac mı olmalı Biontech mi? 2 doz Sinovac olanların yoğun bakıma yatma oranları ne?

Çalışmada, Sinovac'ın Covid-19 aşısının üçüncü dozunun küresel olarak baskın varyant haline gelen ve en aşılı ülkelerde bile yeni enfeksiyonlarda bir artışa neden olan Delta varyantına karşı antikor aktivitelerindeki düşüşü tersine çevirdiği aktarıldı.