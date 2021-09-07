Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA'nın özellikleri...
Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerinden biri olan, Türk havacılık tarihinin gururu AKINCI TİHA, Türk Silahlı Kuvveteri'ne teslim edildi. A Haber'den Kerim Ulak, hem savaşan hem de savunan bir teknolojiye sahip olan yerli ve milli AKINCI TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini anlattı. İşte dünyanın hayran kaldığı AKINCI TİHA...
07.09.2021 18:46
- Son Güncelleme: 07.09.2021 19:07
Dünyanın konuştuğu AKINCI TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, stüdyoda anlattı.