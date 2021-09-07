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Haberler Güncel Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA'nın özellikleri...

Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA'nın özellikleri...

Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerinden biri olan, Türk havacılık tarihinin gururu AKINCI TİHA, Türk Silahlı Kuvveteri'ne teslim edildi. A Haber'den Kerim Ulak, hem savaşan hem de savunan bir teknolojiye sahip olan yerli ve milli AKINCI TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini anlattı. İşte dünyanın hayran kaldığı AKINCI TİHA...

07.09.2021 18:46 - Son Güncelleme: 07.09.2021 19:07
Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA’nın özellikleri...

Dünyanın konuştuğu AKINCI TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, stüdyoda anlattı.

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Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA’nın özellikleri...

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA, Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA’nın özellikleri...

2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA’nın özellikleri...

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücü adına! İşte dünyanın hayran kaldığı yerli ve milli AKINCI TİHA’nın özellikleri...

Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.

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