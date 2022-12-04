Sınır hattına üst düzey koruma! Teröre ve kaçağa izin yok: Yüzde 73'ü tamamlandı
Suriye ve İran sınırındaki 1471 kilometrelik alanın 1077 kilometrelik bölümünde güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Bölge 6 alanda 24 saat esasıyla denetim altında tutulurken; sınır hattı insanlı insansız gözetleme kuleleri, panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri ile donatıldı.
Türk askeri, 'Pençe-Kılıç Operasyonu' ile Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başlarına yıkarken harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerin sızma girişimini ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı. Sınır komşusu olduğumuz ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Sadece duvar inşa ederek değil, duvarın yanında devriye yolu, aydınlatma sistemi, insanlı-insansız gözetleme kuleleri, tel çit-panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı-zırhsız devriye araçları, İHA ve SİHA'lar, elektronik ve termal gözetleme sistemleri ile sınırdan adeta kuş uçurtmuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı. Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi. 'Pençe-Kılıç Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı.
BİN 77 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI VE DEVRİYE YOLU
Coğrafi koşullar, iklim şartları, engebeli ve yüksek rakımlı arazi yapısı ile birlikte çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 403 kilometreden bin 77 kilometreye çıkarıldı.
SURİYE SINIRI EMİN ELLERDE
Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri (SFGS) kurulum çalışmaları kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırının, yapılması planlanan 837 kilometrelik kısmının tamamında güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 310 kilometreden 837 kilometreye çıkarıldı.
Türkiye-Suriye sınırının doğudaki en son noktasından başlayarak Irak sınırımızı oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca 33 kilometre sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit yapılmasına yönelik projesinin 1. aşamasının ihalesi tamamlandı. Suriye sınırında görev yapan hudut birliklerinde kullanılmak üzere Aselsan ile yürütülen proje kapsamındaki 284 adet termal kamera teslim edildi.