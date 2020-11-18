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Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi. Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi.

18.11.2020 12:12 - Son Güncelleme: 18.11.2020 12:12
Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi. Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi. İnternetten verilen satılık Pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazdığı görüldü.

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Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

Evcil hayvan besleyenlerin oranı artarken, hayvanların satış yetkisi pet marketlerde bulunuyor. Pet marketlerde yasaklı ırk satışı yapılmıyor. Ancak pek çok internet sitesi üzerinden yetkili olmayan kişiler hayvan ticareti yapıyor. Hatta satışı yasak olan ırk ve cins hayvanlar da satılıyor.

Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan internet sitelerinin günden güne çoğaldığını dile getirdi.

Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

"ASLAN, YILAN, SİNCAP, MAYMUN, BAYKUŞ, AKREP NE ARARSAN VAR"
Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti.

Satışı yasak olan hayvanları internetten satıyorlar

Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar.

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