Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçaklarının birlikte eğitim uçuşu yaptıklarını açıkladı.
18.11.2020 16:27
- Son Güncelleme: 18.11.2020 16:27
MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi." ifadesine yer verildi.
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