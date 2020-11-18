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Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçaklarının birlikte eğitim uçuşu yaptıklarını açıkladı.

18.11.2020 16:27 - Son Güncelleme: 18.11.2020 16:27
Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşunun yapıldığını bildirdi.

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Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

8 SANİYEDE HAVALANIYOR
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon jetleri saatte 2 bin 390 km hıza kadar çıkabiliyor.

Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

Airbus verilerine göre Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hızlı bir sürede havalanabilme özelliğine sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin paylaştığı bilgiye göre ise savaş uçağı 35 bin fit (10.668 m) yüksekliğe 2 dakika 30 saniyede çıkabiliyor.

Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

Eurofighter Typhoon Teknik Özellikleri:
Pilot: 1
Uzunluk: 15,96 m
Yükseklik: 5,29 m
Kanat Açıklığı: 11,09 m

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