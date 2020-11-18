Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...

Airbus verilerine göre Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hızlı bir sürede havalanabilme özelliğine sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin paylaştığı bilgiye göre ise savaş uçağı 35 bin fit (10.668 m) yüksekliğe 2 dakika 30 saniyede çıkabiliyor.